KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

KAA Gent ziet een van zijn jeugdtrainers vertrekken. Quincy Rombaut, die sinds juli 2025 aan het hoofd stond van de U18 van de Buffalo's, gaat aan de slag als hoofdtrainer van Racing Gent. Achter zijn overstap schuilt bovendien een groter plan, waarbij beide clubs nauwer willen samenwerken.

De 43-jarige Rombaut is geen onbekende bij Racing Gent. Als speler maakte hij in het seizoen 2012-2013 deel uit van de kampioenenploeg die promoveerde naar de Derde Klasse. Nu keert hij terug als opvolger van Pieter De Bot, van wie de club eerder afscheid nam.

KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken

Rombaut was bij de jeugdopleiding van KAA Gent bijzonder geliefd en boekte er goede resultaten. Toch kon het project van Racing Gent hem overtuigen. "Ik leverde goed werk af bij de U18 van KAA Gent en voelde me er goed", vertelt hij op de officiële website van de Buffalo's.

"Toen Racing afscheid nam van hun hoofdcoach werd ik door de club gecontacteerd. Ik werd gecharmeerd door het project dat mij werd voorgesteld en voelde meteen de juiste klik", legt Rombaut zijn beslissing uit.

Opvallend plan tussen beide clubs

De overstap moet ook de samenwerking tussen KAA Gent en Racing Gent versterken. Beide clubs willen de doorstroming van jonge spelers verbeteren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de aansluiting tussen de U18 van KAA Gent, de eerste ploeg van Racing Gent en Jong KAA Gent.

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Racing Gent spreekt alvast zijn grote vertrouwen uit in de nieuwe trainer. De club is ervan overtuigd dat er meer uit de huidige spelersgroep te halen valt en heeft Rombaut daarom een overeenkomst van onbepaalde duur gegeven. Voor KAA Gent betekent zijn vertrek het verlies van een gewaardeerde jeugdtrainer, maar tegelijk kan de samenwerking nieuwe kansen bieden aan jonge Buffalo's.