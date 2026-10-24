KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

De spelers van KV Mechelen zijn woensdag mogelijk aan een gevaarlijke situatie ontsnapt. Vlak bij hun oefenterrein bevond zich een nest van Aziatische hoornaars. Ongediertebestrijder Kurt Bellon moest ter plaatse komen om het nest te verdelgen, maar wachtte daarvoor tot de spelers hun training hadden afgewerkt.

Het nest zat op maar liefst zeventien meter hoogte in een boom, vlak bij het oefenveld van Malinwa, schrijft GvA. Bellon had vooraf afspraken gemaakt met trainer Fred Vanderbiest en zijn staf, zodat de training gewoon kon doorgaan. Zodra iedereen het terrein had verlaten, kon de bestrijder aan de operatie beginnen.

De interventie verliep niet zonder problemen. Door de wind bleek het moeilijk om het nest langs de geplande route te bereiken, waardoor Bellon via de andere kant moest proberen. Daar werden hij en zijn team meteen aangevallen door de Aziatische hoornaars. Dankzij hun beschermende pakken bleef iedereen gelukkig ongedeerd.

Aziatische hoornaars kunnen bijzonder agressief reageren wanneer hun nest wordt bedreigd. Ze kunnen bovendien snel achtervolgen, waardoor zelf weglopen niet altijd volstaat om aan een aanval te ontsnappen. Bellon waarschuwt daarom om nooit zelf te proberen zo'n nest te verwijderen, maar daarvoor gespecialiseerde hulp in te schakelen.

Ook jeugdbewegingen en kinderopvang in de buurt

De verdelger kreeg woensdag ook een dringende opdracht op domein De Burcht in het centrum van Londerzeel. Daar was eveneens een nest ontdekt, dat dankzij een oplettende voorbijganger tijdig werd opgemerkt. De locatie maakte de situatie extra zorgwekkend, omdat er onder meer jeugdbewegingen en naschoolse kinderopvang gevestigd zijn.



Ook op dat domein waren de hoornaars nog bijzonder actief en zaten er grote larven in het nest. Door de ingreep konden de nesten worden aangepakt voordat er mogelijk mensen in gevaar kwamen. Bij KV Mechelen kon de training intussen gewoon doorgaan, zonder dat de spelers zelf met de hoornaars in aanraking kwamen.