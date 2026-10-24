Net onder Romelu Lukaku: jonge speler Anderlecht komt in héél lekkere top-10 terecht

Met zijn doelpunt voor de 0-3 tegen Jagiellonia Bialystok heeft Jayden Onia Seke zich in de geschiedenisboeken van RSC Anderlecht gespeeld. De jonge aanvaller behoort voortaan tot de drie jongste Europese doelpuntenmakers van paars-wit. In de top-10 staat hij tussen heel mooi volk.

Zijn vorige speelminuten bij de hoofdmacht dateerden al van augustus. Jayden Onia Seke had bij zijn eerste optredens nochtans meteen indruk gemaakt, maar verdween daarna steeds meer uit beeld. Bij enkele wedstrijden van RSC Anderlecht, waaronder de eerste twee duels in de Europa League, haalde hij zelfs de bank niet.

Donderdag kreeg het 17-jarige talent in Polen eindelijk opnieuw zijn kans. Tegen Jagiellonia Bialystok viel Onia Seke 25 minuten voor tijd in, bij een Anderlecht dat de wedstrijd volledig onder controle had. Hij bracht energie en drang naar voren, al was er logischerwijs ook nog wat onzuiverheid in zijn spel.

Eerste goal bij de A-kern levert historische plek op

Zijn fraaie doelpunt maakte zijn invalbeurt helemaal geslaagd. "Hij heeft altijd goed gewerkt, maar ik moest keuzes maken. Ik voelde dat dit de juiste avond was om hem te brengen", verklaarde Vitor Bruno na afloop over de lange afwezigheid van Onia Seke.

De treffer tegen Jagiellonia zal Onia Seke niet snel vergeten. Het was zijn eerste doelpunt voor het eerste elftal van de Mauves. Eerder had hij wel al gescoord voor de RSCA Futures. Met zijn leeftijd van 17 jaar, 5 maanden en 14 dagen nestelt de Neerpede-jongen zich op de derde plaats in het klassement van jongste Europese doelpuntenmakers uit de Anderlecht-geschiedenis.





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Alleen Romelu Lukaku en Nii Lamptey waren nog jonger toen ze voor paars-wit scoorden op het Europese toneel. Lukaku vond op zijn 16 jaar, 7 maanden en 4 dagen de weg naar doel tegen Ajax Amsterdam. Lamptey deed het nog vroeger: hij was 16 jaar, 3 maanden en 10 dagen oud toen hij tegen AS Roma raak trof. In de top-10 staat verder nog schoon volk, zoals je kan zien.

Ook al recordhouder in het Belgische profvoetbal

Onia Seke heeft al een ander leeftijdsrecord op zijn naam staan. Sinds 16 augustus 2024 is hij de jongste speler ooit in het Belgische profvoetbal. Dat record vestigde hij niet bij de eerste ploeg, maar wel bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

Hij viel toen in op een leeftijd van 15 jaar, 3 maanden en 8 dagen. De aanwezigheid van U23-ploegen in het profvoetbal maakt zulke vroege debuten mogelijk, maar de prestatie van Onia Seke blijft uitzonderlijk. Met zijn eerste Europese goal bij de A-kern heeft hij nu ook op het hoogste niveau van Anderlecht een stevig visitekaartje afgegeven.