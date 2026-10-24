Supporters voeren actie tegen eigen JPL-club: eerste helft zonder sfeer

De spanningen tussen RAAL La Louvière en een deel van de achterban lopen verder op. Een overleg met de clubleiding heeft de Green Boys niet kunnen overtuigen. Tegen Zulte Waregem volgt zaterdagavond meteen een eerste zichtbare protestactie.

Een tiental dagen geleden maakten de supporters van RAAL La Louvière al hun ongenoegen duidelijk aan het bestuur. Daarbij legden ze drie eisen op tafel: meer helderheid over het sportieve project en de omkadering, betaalbare tickets voor iedereen en een concrete inspanning om het bezoekersvak uit te breiden.

Woensdag gingen een twintigtal vertegenwoordigers van supportersgroepen rond de tafel met sportief directeur Toni Turi en andere clubmedewerkers. Volgens de Green Boys leverde dat gesprek weinig op. "Na twee uur overleg is de conclusie bitter: we zijn op een muur gebotst", klinkt het in hun mededeling.

Green Boys zien geen concrete antwoorden

Vooral het gebrek aan toezeggingen weegt zwaar bij de achterban. "Op sportief vlak is er geen enkele concrete vooruitgang en worden antwoorden naar later doorgeschoven. Over de ticketprijzen moet nog worden nagedacht. En over de uitbreiding van het bezoekersvak is het antwoord onomwonden: NEE. Dat is dus de situatie: gesprekken en woorden, maar geen enkel concreet engagement op de kernpunten", aldus de supporters.

De Green Boys vragen naar eigen zeggen geen onhaalbare maatregelen. Ze willen transparantie, respect en een volks stadion waar ook supporters met een kleiner budget terechtkunnen. Ook bezoekende fans moeten volgens hen hun club onder degelijke omstandigheden kunnen steunen.

"RAAL is niet alleen een bestuur en een ploeg. Het is een stad, een geschiedenis, een identiteit en een achterban die deze kleuren doet leven", schrijven ze op sociale media. "Van je club houden betekent niet dat je alles stilzwijgend moet aanvaarden."



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Eerste helft tegen Zulte Waregem wordt geboycot

De onvrede krijgt dit weekend al een concrete vertaling. Tijdens de eerste helft van de wedstrijd tegen Zulte Waregem zullen de supportersgroepen buiten het stadion blijven. In de tribunes zal er gedurende de eerste 45 minuten dus geen gezang of sfeeractie zijn.

"Die eerste helft wordt zonder ons gespeeld, zonder liederen en zonder ambiance. Pas bij de start van de tweede helft nemen we plaats in de tribune. Die stilte is de eerste actie die we voeren, als reactie op het gebrek aan positieve en concrete stappen ondanks onze duidelijke vragen", besluiten de Green Boys.