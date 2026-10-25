Timmy Simons spaart zijn spelers niet na late dreun en wijst er zelfs eentje met de vinger

OH Leuven heeft tegen Lommel op bijzonder zure wijze twee punten verloren. De Leuvenaars leken na een sterke tweede helft op weg naar de overwinning, maar incasseerden in de allerlaatste minuut nog de gelijkmaker. Coach Timmy Simons wees achteraf op een onnodige fout van Alessandro Fontanarosa, maar zag ook dat zijn ploeg de wedstrijd eerder had moeten beslissen.

De Italiaan trok in de extra tijd Talvitie neer en bezorgde Lommel zo een vrije trap waaruit de 2-2 viel. Simons begreep de intentie van zijn invaller, maar was niet mals voor de uitvoering. “Aan de ene kant heb ik het liefst dat mijn invallers agressief willen zijn, maar hij moet veel slimmer zijn. Op die momenten, wanneer een tegenstander verkeerd ingedraaid staat, moet je die fout niet maken.”

OHL vergat de wedstrijd dood te maken

Voor rust speelde OH Leuven te onnauwkeurig, waardoor Lommel in de wedstrijd bleef. “We konden de bal een paar keer hoog onderscheppen, maar dan was er geen voortzetting. Dan geef je Lommel het signaal dat ze mogen blijven proberen voetballen, want er kan toch niets gebeuren”, analyseerde Simons in Het Nieuwsblad. Na de pauze nam OHL het initiatief over en zette het die betere periode ook om in doelpunten.

Toch slaagde de thuisploeg er niet in om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Volgens Simons lag het probleem niet zozeer bij de manier waarop zijn team na de voorsprong even moest zoeken, maar wel bij het gebrek aan controle in de beslissende fase. “Op een gegeven moment hadden we de match terug onder controle, wist Lommel niet wanneer druk te zetten en konden we achteraan rondspelen. Het enige dat nog ontbrak, was de wedstrijd echt doodmaken.”

Niet alleen Fontanarosa moet in de spiegel kijken

De trainer wees ook op de gemiste kansen van zijn aanvallers. Zo werd een doelpunt van Kyan Vaesen afgekeurd en kreeg Ogiwara mogelijkheden om de wedstrijd eerder te beslissen. Ook Balikwisha kwam nog dicht bij een treffer. “We hebben voldoende kansen gecreëerd”, benadrukte Simons.