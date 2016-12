Niet volgens plan: Anderlecht krijgt aanvaller terug

Anderlecht zit achter de Zweedse spits Mikael Ishak, maar heeft mogelijk nog een andere spits ter beschikking in januari. De situatie van Aaron Leya Iseka is immers bijzonder moeilijk bij Marseille.

De 19-jarige aanvaller wordt niet meer opgenomen in de wedstrijdkern van l'OM. Contractueel moet hij tien wedstrijden spelen voor Nieuwjaar of Anderlecht kan hem gratis laten terugkeren naar het Astridpark. Leya Iseka is nochtans fit, maar Rudi Garcia rekent niet meer op hem omdat hij nog niet al te veel bewezen heeft dit seizoen.

Maar ook bij Anderlecht zou de situatie niet makkelijk worden. Als paars-wit een extra spits haalt, ziet het er niet goed uit voor de speelkansen van de jongere broer van Michy Batshuayi. Lukasz Teodorczyk blijft immers de eerste spits.