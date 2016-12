'Niet alleen Club Brugge lonkt naar Zuid-Amerika: ook Racing Genk dat dicht bij opvolger voor Ndidi staat'

door Redactie



Eerder deze week raakte bekend dat Club Brugge twee Colombianen naar Jan Breydel wil halen. En blauw-zwart is niet de enige die naar Zuid-Amerikaanse spelers lonkt.

In Venezuela valt immers te horen dat Arquimedes Figuera dicht bij een overgang naar Racing Genk staat. De 27-jarige middenvelder komt al enige tijd voor Deportivo La Guaira in zijn thuisland uit en is ook Venezolaans international.

Na het vertrek van Wilfred Ndidi richting Leicester City, lonken de Limburgers naar een nieuwe verdedigende middenvelder. Figuera past alvast in dat plaatje. Met de 18-jarige Noor Sander Berge haalde Genk al een speler van dat type in huis.