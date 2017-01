Johan Boskamp, zonder te kleine kerstmuts, spreekt alle voetbalfans toe en heeft Ã©Ã©n grote wens voor 2017

Johan Boskamp, zonder te kleine kerstmuts, spreekt alle voetbalfans toe en heeft één grote wens voor 2017

Het nieuwe jaar 2017 zal ook op voetbalgebied heel wat in petto hebben. Een van de populairste analisten in de Lage Landen Johan Boskamp heeft dan ook een boodschap voor de vele fans.

Boskamp kreeg van het Nederlandse Voetbal Inside een kerstmuts cadeau, maar die zette hij liever niet op. "Rot op, hij past niet, ik heb het gisteren al geprobeerd", vertelde hij in zijn gekende stijl.

"Voor de rest wordt het een fantastisch nieuw jaar. Ik hoop voor iedereen op deze aardkloot dat we weer normaal gaan doen en dat iedereen weer ontzettend gelukkig wordt."

De fontein in

En Boskamp had ook een voetbalwens. "Ik hoop dat we, ergens in mei, naar die fontein kunnen." Als winterkampioen Feyenoord aan het einde van het seizoen ook de titel pakt in de Eredivisie, gaat Boskamp 'met zijn blote reet' de fontein in, liet hij eerder al verstaan.