Gent organiseert doelpuntenkermis op stage met dubbele cijfers, Perbet staat op scherp en hoe!

Een oefenstage onder de zon gaat uiteraard gepaard met een paar vriendschappelijke duels. Ook dinsdag betraden enkele clubs uit de Jupiler Pro League de grasmat.

AA Gent - Yanbian FC 11 - 0

De Buffalo's kenden de makkelijkste opgave van de namiddag en dat bleek ook uit de uitslag. Gent legde er maar liefst elf in het mandje tegen zijn Aziatische opponent. Nieuwkomer Kalu opende de score, waarna - adem even in - ook Schoofs (2x), nog eens Kalu, Dejaegere, Simon (2x) en Perbet (4x) scoorden.

Eupen - Bayern München 0 - 5

Eupen speelde in Dubai een prestigieuze oefenpot tegen het grote Bayern, maar had geen verhaal. De Oostkantonners hielden lange tijd stand. Pas kort voor rust wist Hümmels de touwen een eerste keer te doen trillen. Na de koffie zorgden Benko (2x), Vidal en Douglas Costa voor forfaitcijfers.

17 uur

Borussia Mönchengladbach - Zulte Waregem

KV Oostende - Schalke 04