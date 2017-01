Ziet Club Brugge vaste waarde vertrekken? 'Hij moet 1,5 miljoen euro kosten'

door Redactie



Foto: © Photonews

Club Brugge haalde tijdens deze transferperiode al heel wat nieuwe spelers in huis. Langs uitgaande zijde stuurde blauw-zwart dan weer enkele jongens die voor de jaarwisseling weinig speelden door. Nu is er ook interesse voor een speler die vaker in actie kwam.