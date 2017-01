Drie Duitse clubs tonen allemaal interesse om goudhaantje weg te pikken bij Genk

Leandro Trossard is zich aan het opwerpen als de vervanger voor Thomas Buffel in de nabije toekomst. Maar de prestaties van de jonge winger zijn ook niet aan de buitenlandse clubs voorbijgegaan. Vooral in Duitsland blijkt men hem in het vizier te hebben.