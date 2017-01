En ja, Anderlecht denkt nog steeds aan Lombaerts: "Zou gek zijn indien ik dat niet deed"

Anderlecht is quasi klaar met zijn huiswerk, behalve voor een keeper en als er zich een enorme opportuniteit voordoet. In die laatste categorie valt Nicolas Lombaerts, als Zenit zich wat buigzamer gaat opstellen.

Nicolas Lombaerts zit nog steeds in zijn gouden kooi in Rusland en de vraag is of hij daar deze winter nog kan uitkomen. Anderlecht blijft de piste nauwlettend opvolgen, maar gaat niet onderhandelen met Zenit als ze hun transferprijs niet laten zakken. "Of gewoon ook maar een bedrag zeggen. Want nu verandert het bijna wekelijks", laat Herman Van Holsbeeck weten.

"Of we de piste Lombaerts nog in het oog houden? Ik zou gek zijn moest ik dat niet doen. Maar we maken ons ook geen illusies. Uit mijn ervaring weet ik dat onderhandelen met de Russen zeer moeilijk is. Nog maar aan tafel gaan zitten, is al een hele karwei. Indien er iets kan, zullen we dat bekijken, maar op dit moment is er niets."

Onduidelijkheid

Lombaerts zelf weet ook dat Anderlecht hem in het oog blijft houden, net als vele andere clubs in binnen- en buitenland. Maar de stroeve houding van Zenit is sinds de zomer niet veranderd. Hoeveel de Russen precies willen, is ook nu nog onduidelijk.