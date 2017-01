Obbi Oulare kan sensationele transfer naar topclub maken: 'Vader Souleymane voerde al gesprekken'

door Redactie



Waar gaat Obbi Oulare in het voorjaar van 2017 aan de slag? De aanvaller werd na enkele maanden bij Zulte Waregem teruggestuurd naar broodheer Watford en staat voor een nieuwe uitdaging.

Verschillende clubs trokken al aan zijn mouw: Westerlo, STVV, ADO Den Haag, ... Maar de spits die in de zomer van 2015 voor 8 miljoen euro getransfereerd werd, geniet ook belangstelling uit Turkije en meer bepaald van topclub Besiktas, zo meldt Fotomac.

Vader Souleymane Oulare zou zelfs al contact hebben gehad met de Zwarte Adelaars en verkondigd hebben dat zijn zoon graag de rangen komt versterken. Besiktas-trainer coach Şenol Güneş ziet namelijk wat in de Belgische belofteninternational.

Zijn vader achterna?

En zo is het niet ondenkbaar dat Obbi in de voetsporen van zijn vader treedt. Die voetbalde net voor de eeuwwisseling eveneens op Turkse bodem. Hij ruilde toen na een succesvolle periode Racing Genk in voor Fenerbahçe.