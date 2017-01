Allesbehalve reclame voor Jupiler Pro League: "Koop in plaats van een buitenlandse speler eens een deftige veldverwarming"

Het begon eigenlijk eerder deze week al, toen Zulte Waregem in de Croky Cup het bezoek van Eupen kreeg. De veldverwarming deed het niet goed en het veld lag er bijgevolg niet geweldig bij.

Het vriest -2 en de veldverwarming doet het niet of niet goed #zwaeup

Een handleiding voor de veldverwarming, a must have voor de Belgische voetbalclubs #ffrondsturen #zwaeup @Croky_Cup

Dit weekend ging het gewoon verder. De velden van Anderlecht en Mechelen lagen er allebei niet goed bij. Bij Anderlecht werkte de veldverwarming niet op iedere plaats even goed, bij Mechelen werkte ze maar half.

De veldverwarming werkt niet overal even goed bij RSCA & dus wordt er met man en macht gewerkt om de bevroren plekjes te ontdooien #andstv pic.twitter.com/jketRHwYkE

Misschien moeten we er gewoon een zomersport van maken. Da's voor iedereen aangenamer. #veldverwarming #jpl #kvmwes #studiolive

Kwaliteit van de Belgische voetbalvelden vrij problematisch. Wat is er aan de hand met de veldverwarming? #jpl #studiolive

Er lijkt wel een vloek te hangen over de veldverwarming in de Belgische eerste klasse. Ook bij @kvmechelen is die deels uitgevallen #andstv pic.twitter.com/tX6cDQeMzA