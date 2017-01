Stuivenberg: "We hadden meer dan 3 keer moeten scoren"

Albert Stuivenberg heeft met Genk een mooie 6 op 6 te pakken. De coach mocht blij zijn met de ruime 3-0 zege, maar bleef toch ook kritisch.

"We hebben gespeeld om te winnen en dan is het mooi als dat in je eigen stadion ook lukt. De manier waarop is voor Genk ook belangrijk. We kenden een hoopgevende start want we klommen al snel op voorsprong, maar na de blessure van Bizot ging het ritme wat uit ons spel."

"We leden op een bepaald moment te veel balverlies en Kortrijk kwam meer in de match, maar zonder dat zij kansen bij elkaar konden voetballen. We bleven organisatorisch op elk moment overeind", aldus Stuivenberg.

De Nederlander zag ook dat onder meer Berge in het slot van de partij mogelijkheden onbenut liet. "We hadden nog meer dan drie keer moeten scoren, maar ik ben toch tevreden."