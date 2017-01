Anderlecht bewandelt opnieuw een Roemeense piste

door Redactie



Is er een derde Roemeen op weg naar het Astridpark? Nadat Anderlecht deze zomer al Nicolae Stanciu en Alexandru Chipciu aantrok, heeft paars-wit ook deze winter een oogje laten vallen op een talentvolle speler uit de Roemeense eerste klasse.

Het zou gaan om Dorin Rotariu van Dinamo Boekarest. Volgens La Dernière Heure zat er een scout van Anderlecht in de tribune tijdens de oefenpot van Dinamo Boekarest, de club van Rotariu, tegen FC Zürich. De scoutingsopdracht luidde: kijken in hoeverre de 21-jarige aanvallende middenvelder Dorin Rotariu is geëvolueerd.

Rotariu wordt in Roemenië bestempeld als een groot talent, hij maakte dit seizoen al zes competitiegoals. De voorbije weken schreef Sud Presse nog dat Club Brugge interesse had in de jonge Roemeen. Gaat Anderlecht net als in het dossier-Trebel een concurrent de loef afsteken?