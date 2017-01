Jordy Croux ontluikt in de Eredivisie en houdt ultieme droom levendig: "Met Genk in 1e klasse spelen is het allermooiste"

Sinds mijn zevende was ik kind aan huis bij Genk - Jordy Croux Deel deze quote:

"Ik hoop ooit terug te keren naar Genk. Op het hoogste niveau spelen bij de club van mijn hart is het allermooiste. Sinds mijn zevende was ik er kind aan huis. Tien jaar later debuteerde ik er in de A-kern. In 2,5 jaar tijd maakte ik alles mee. Daar wil ik Genk voor bedanken."

Croux betuigt langs deze weg zijn steun aan ex-ploegmaat Thomas Buffel na het verlies van zijn echtgenote Stephanie. "Ik speelde drie jaar met hem samen. We woonden allebei in Hasselt. Hij pikte mij als jonge gast iedere morgen op om samen naar de club te rijden. Zo groeiden we naar elkaar toe. Ik vind dit zo erg voor hem..."