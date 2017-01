Genk vangt vÃ©Ã©l minder dan 20 miljoen voor Bailey, die verrassend genoeg het seizoen kan uitdoen in... BelgiÃ«

Genk vangt véél minder dan 20 miljoen voor Bailey, die verrassend genoeg het seizoen kan uitdoen in... België

door Redactie



Foto: © photonews

Zoals we u gisteren (donderdag, nvdr.) al konden melden is de kogel door de kerk: Leon Bailey ruilt KRC Genk binnenkort in voor de Bundesliga. Bayer Leverkusen bereikte een akkoord met de Limburgers en zal de winger overnemen. Maar... Er is een 'maar'.