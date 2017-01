Een verrassing van formaat: Christian BrÃ¼ls staat ontzettend dicht bij terugkeer naar Jupiler Pro League

Een verrassing van formaat: Christian Brüls staat ontzettend dicht bij terugkeer naar Jupiler Pro League

door Redactie



Foto: © photonews

De kans is groot dat Christian Brüls binnenkort weer in de Jupiler Pro League voorbij zijn tegenstanders dribbelt. De inmiddels 28-jarige aanvallende middenvelder zit op een zijspoor bij Stade Rennes, maar daar komt wellicht snel verandering in.