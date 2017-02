Stefan Leleu: "We namen overal foto's van, we hadden dat allemaal nog nooit meegemaakt"

De bekerfinale winnen in de laatste minuut, dat was mijn mooiste moment.Deel deze quote:

"Op weg naar de finale schakelden we Club Brugge en Standard uit. Dat was voor ons al speciaal genoeg. We stonden in de finale tegenover Moeskroen en voelden dat bekerwinst er echt wel in zat. De overwinning in de allerlaatste minuut .. Ja, dat is wel mijn mooiste moment."

Op avontuur in Europa

Door de bekerwinst mocht Zulte Waregem Europa in. "We dachten dat we de voorrondes niet eens zouden overleven tegen Lokomotiv Moskou. In de heenwedstrijd stonden we 2-0 achter, maar konden we in de allerlaatste minuut een uitgoal meepikken."

"In de thuismatch kregen we plots het geloof dat er misschien iets mogelijk was. Met die 'niets te verliezen'-mentaliteit hebben we thuis met 2-0 gewonnen. Dat was fantastisch."