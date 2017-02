Vandenbempt over de schrijnende situatie bij de Buffalo's: "AA Gent in PO2, dat is zoals racen met een Formule 1-bolide in een zeepkistenrace"

door Redactie



AA Gent is na het verlies van zaterdag tegen Eupen weggezakt naar plaats 8 in de stand. De Buffalo's riskeren zo naast PO1 te grijpen met nog vier speeldagen te gaan.

"AA Gent niet in play-off 1: het is ondenkbaar, maar ineens toch goed mogelijk", blikt Peter Vandenbempt in zijn wekelijkse analyse op Sporza terug. "Dat is toch straf. Twee weken geleden maakte AA Gent met al die nieuwe, dure spelers indruk tegen Club Brugge. En waren ze voor mij op termijn zeker nog een titelkandidaat in de play-offs."

"En nu is er groot pessimisme en twijfel. Ook bij de man die eigenlijk nooit twijfelt: Hein Vanhaezebrouck. In december heeft hij ook al een keer aangegeven dat Play-off I voor Gent moeilijk zou worden. Maar dat was vooral bedoeld - zo gaf hij achteraf ook toe - om zijn spelers scherp te krijgen."

Verplaatsing naar Sclessin

Ook nu blijft de Gentse succescoach zoeken naar de perfecte formatie. Donderdag wacht de gala-match tegen Tottenham, maar zondag de nog belangrijkere verplaatsing naar Sclessin. "Er is maar één wedstrijd die echt telt: en dat is die in Luik tegen Standard", besluit Vandenbempt. "Want AA Gent in play-off 2, met al die zware investeringen die eigenlijk titelambities verraden, is zoals racen met een Formule 1-bolide in een zeepkistenrace."