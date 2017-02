KV Mechelen waarschuwt zijn PO1-concurrenten: "Dit was een referentiematch, een van onze beste drie dit seizoen"

Met een staalhard schot opende Nicolas Verdier zaterdagavond de score voor KV Mechelen tegen Lokeren. Malinwa overtuigde met een 3-0-overwinning en waarschuwde zo nog meer de concurrentie voor de top zes.

"Dit was een referentiematch die thuishoort in onze top 3 van dit seizoen", reageerde Verdier na afloop. "We begonnen goed, en de 2-0 gaf ons rust in het spel. Dit was een zege van de hele ploeg. Dat zag je ook bij mijn wissel. Osaguona scoorde meteen."

Verdier scoorde op herkenbare wijze de 1-0. "Ik kreeg ruimte en ging mijn kans", aldus de centrumspits die aan negen competitiegoals zit. "Toch ben ik nog niet helemaal tevreden."