Gent-voorzitter nog altijd in de wolken na stunt op Wembley: "EÃ©n van de mooiste momenten in mijn leven"

Gent-voorzitter nog altijd in de wolken na stunt op Wembley: "Eén van de mooiste momenten in mijn leven"

door Redactie



Een dag na de stunt tegen Tottenham leeft AA Gent op een wolk. Ook voor voorzitter Ivan De Witte was het een onvergetelijke avond op Wembley.

"Het was één van de grootste momenten uit mijn leven. Een dag later is dat nog altijd zo", zei Ivan De Witte in De Ochtend op Radio 1. "Niet zozeer omwille van de wedstrijd, want die was niet echt top. Dat we dit mogen meemaken tegen een van de toppers uit de Premier League en dat op de mythische grond van Wembley, dat is gewoon fantastisch."

"85.000 supporters, waarvan 8.000 uitzinnige Gent-fans, dat heb ik nog nooit meegemaakt", zei de Gent-voorzitter, die zijn ploeg zag strijden tegen een sterke tegenstander. "We hebben het heel moeilijk gehad. Tottenham was op veel vlakken beter, maar ze werkten niet goed af. Dan gebeuren zo'n dingen. Toen het 1-1 werd, wist ik dat het moeilijk zou worden. Dat het dan toch lukt, is fantastisch." Op wie hoopt De Witte als volgende tegenstander? "Dat mag opnieuw een aantrekkelijke affiche zijn. Liefst een van de groten. Geef mij maar Manchester United of AS Roma."