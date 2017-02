Vanderhaeghe en Mathijssen oneens over cruciale penaltyfase: "Hij gaat over het been" vs. "Hij vist erachter"

door Diederik Geypen

Penaltyfase lag aan de basis van het scoreverloop in Westerlo-Oostende

Foto: © photonews

KV Oostende ging met zware 0-4-cijfers winnen bij Westerlo, maar werd op weg geholpen met een penalty gefloten door Nicolas Laforge. Over de cruciale fase waren de meningen tussen Yves Vanderhaeghe en Jacky Mathijssen verdeeld.