Interview: Annys ietwat gekalmeerd: "Twee dagen gefrustreerd, maar nu knop omgedraaid"

door Johan Walckiers

Maxime Annys moet voor het tweede jaar tot laatste speeldag knokken tegen degradatie

Foto: © Photonews

Razend was Maxime Annys zaterdag na de match tegen Zulte Waregem. Drie dagen later was de middenvelder van Westerlo iets bekoeld, maar de zenuwen stonden wel al strak gespannen richting zondag. Westerlo degraderen? Over het lijk van de routinier!