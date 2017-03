KV Mechelen-aanvoerder De Witte baalt nog steeds van gemiste droomtransfer: "Het was geweldig geweest om in Camp Nou of Bernabeu te kunnen spelen"

En dan wacht voor de aanvoerder in de zomer misschien wel een transfer. Als beide partijen er beter van worden, ziet De Witte een vertrek wel zitten.

"Toen Eibar vorig seizoen aanklopte, was het bod te laag", vertelt De Witte in Het Nieuwsblad. "Daar baalde ik van, want het was geweldig geweest om in Camp Nou of Bernabeu te kunnen spelen."

Chinese geld

"Maar klopt er een Chinese club aan, die er tonnen geld tegenaan gooit, is het natuurlijk moeilijk om 'neen' te zeggen."