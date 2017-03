Lierse-fans woedend over ontslag Eric Van Meir: "Totaal respectloos, genekt door het systeem en een zoveelste overhaaste beslissing van Maged Samy"

Als je in de belangrijkste fase van het seizoen een sleutelspeler laat gaan, dan moet je incalculeren dat dit kan gebeurenDeel deze quote:

"Dit is een heel spijtige zaak, van mij mocht Van Meir absoluut doorgaan", pikt Erik Clemens van SC Lisp 1 in. "Maar men kan nu eenmaal geen ploeg ontslaan, hoe spijtig deze beslissing ook is. Van Meir werkte twee jaar lang prima met deze groep en behaalde er ook de meeste punten mee, maar door het huidige systeem koop je daar niets mee."

Bestuur met boter op het hoofd

"Van Meir legde voor 95 procent een mooi parcours af. Dan zie ik niet in wie de spelers die er nu rondlopen beter kan inschatten", besluit Paepen. "Voorzitter Maged Samy nam in het verleden nog overhaaste beslissingen. Als je in de belangrijkste fase van het seizoen een sleutelspeler (Ayub Masika, red.) laat gaan, dan moet je incalculeren dat dit kan gebeuren. Nu krijgt de man die de club op een haar na kampioen liet spelen de rekening gepresenteerd."