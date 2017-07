Toen Pozuelo voor het eerst naar een match van Genk keek, vielen deze (verrassende) spelers hem meteen op

“Voor ik bij Genk tekende, wilde ik een wedstrijd in het stadion bijwonen om te zien hoe het voetbal was en hoe de mensen waren. Die ervaring viel mee. Ik was erg gecharmeerd door het spel, de sfeer in het stadion en de voetbalfilosofie van de club.”

Enkele spelers sprongen in het oog bij Pozuelo. “Bryan Heynen speelde op het middenveld, samen met die blonde jongen die naar China ging (Julien Gorius, nvdr.). Buffel en Buyens maakten de goals. en ook De Camargo startte. Genk draaide best goed in die wedstrijd (tegen Westerlo, nvdr.) en won.”