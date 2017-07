Hoe zit het nog met Kawaya? Jongeling moet mikken op volgend seizoen

Kawaya hoopte immers dit seizoen nog een aantal matchen met de beloften te kunnen spelen, maar dat gaat er niet meer van komen. Anderhalve maand geleden kende hij een terugval en daardoor liep zijn revalidatie vertraging op, waardoor hij moet mikken op volgend seizoen.

De vraag is wel of dat bij Anderlecht gaat zijn, want hij mocht vorige zomer al uitgeleend worden. Kawaya werd bestempeld als één van de grote talenten van paars-wit en maakte indruk tijdens zijn invalbeurt in de Champions League-match tegen Arsenal, waar hij de ommekeer voor de 3-3 inluidde.