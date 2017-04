Wat zit er in het Antwerpse water? Na Antwerp en Beerschot-Wilrijk dÃ©rde promotie voor Antwerpse club!

Berchem Sport kon op zondagmiddag zijn titel vieren, maar dan moest het wel de maat nemen van Cappellen. Dat zou echter geen probleem worden in een aardig gevuld 't Rooi.

Zorbo had de thuisploeg snel op voorsprong gebracht, via Kil werd het op strafschop nog even 1-1, maar daarna ging Van Kruijssen zich mengen in de debatten.

Met een hattrick zorgde hij voor een 4-1 voorsprong, daarna kon de titel Berchem Sport helemaal niet meer ontglippen. Het zal volgend seizoen uitkomen in de eerste amateurliga.