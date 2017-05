Beloften Anderlecht zijn al kampioen, hoofdmacht kan volgen in Brugge: "Dit is natuurlijk zalig"

Die kan zondag hetzelfde realiseren, maar dan moet het wel winnen op het veld van rivaal Club Brugge. De beloften van Anderlecht waren alvast in hun nopjes met de titel.

"Dat is natuurlijk zalig om thuis kampioen te spelen op de laatste dag van de play-offs", aldus een euforische Jorn Vancamp. "We hadden een goede start, we wisten dat we het vandaag moesten doen dus hebben het ook afgemaakt."

Moeilijke start

Coach Mohamed Ouahbi zag zijn ploeg na een moeilijke start pieken richting het eind van de play-offs. "Geleidelijk aan zijn we gegroeid als groep. Het is een verdiende titel maar we hebben er keihard voor moeten vechten."

"Ik draag deze overwinning op aan het hele opleidingscentrum. Ik heb het geluk om vandaag hun coach te zijn, maar gedurende hun opleiding hebben ze verschillende coaches gehad. De titel is ook hun werk."