KV Oostende zet in op jonge talenten van Belgische clubs en wil topclubs te snel af zijn

De interesse in Gerkens is nieuw, maar HLN weet dat KVO er alles wil aan doen om hem bij STVV weg te kapen. De 22-jarige middenvelder maakte heel wat indruk de laatste maanden en scoorde al acht keer in negen wedstrijden. Maar het wordt niet makkelijk, want er zijn verschillende topclubs geïnteresseerd in hem.

Nicolas Rajsel lijkt dan weer wel een zekerheid te worden. Oostende heeft al een voorakkoord met de Franse aanvallende middenvelder, enkel met Union moet er nog uitgeraakt worden. Maar dat lijkt niet echt een probleem te worden.