Grote kuis bij KV Mechelen? Noodzakelijk kwaad, want ambitie Ã©n plannen Ferrera zijn kristalhelder

Bij Mechelen kregen vorige week flink wat spelers te horen dat ze mogen vertrekken. Verdier, Schouterden, Paulussen, Ninis en verder ook jonge talenten Peffer en Callebaut mogen beschikken. Jaadi, Osaguona en Chen wisten al eerder dat ook zij mogen verkassen. En dus lijkt bijna een volledig elftal te mogen vertrekken.

Erg onlogisch is dat echter niet. Yannick Ferrera wil sleutelen aan een team waarmee play-off 1 een mogelijkheid wordt en daartoe heeft hij zijn team al min of meer in zijn hoofd, zoveel is duidelijk. Hij zoekt om alles af te werken nog een diepe spits met een neus voor doelpunten (Vetokele?) en vooral aanvallende backs.

Op links is er naast Bjelica nog Cobbaut, die ook centraal kan depanneren. Rechts zou Van Cleemput zijn kans krijgen, maar er wordt nog gedacht om een nieuwe rechtsachter binnen te halen. Op het middenveld wordt aan Schoofs gedacht, zeker als Vanlerberghe en/of Rits nog zouden vertrekken. Een constructie waarbij Vanlerberghe en Cools van team wisselen kan daarbij ook worden aangewend.

Met Cocalic, Vitas en De Witte is er centraal achterin een en ander voorhanden, terwijl El Messaoudi en Kolovos op het middenveld definitief werden binnengehaald. En zo lijkt het team naar volgend seizoen toe toch al aardig gestoffeerd, mits de nodige versterkingen of back-upplannetjes. Zélfs als er 9 man vertrekt. Want: Malinwa lijkt niet meteen van zin om iemand zomaar te laten gaan. Voor Vanlerberghe en Rits werden al boden van boven het miljoen geweigerd.