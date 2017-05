Wenger haalt zijn gram, maar wat een schwalbe ... Duitse Beker gaat naar Dortmund en wat met PSG en Barca?

Viktor Moses lijkt nu al de schlemiel van de avond te gaan worden in de bekerfinaleavond. Hij kreeg op het uur geel en ging tien minuten later zichzelf te buiten aan een nooit geziene schwalbe.

Wat hem bezielde? Niemand zal het ooit weten vermoedelijk, maar het leverde de Nigeriaan wel meteen zijn tweede gele kaart op. En zo moest Chelsea met een man minder verder om de voorsprong van Arsenal via Sanchez ongedaan te maken.

Uiteindelijk kwam Chelsea toch nog op gelijke hoogte via Costa, maar enkele minuten later was het Ramsey die alsnog voor de 2-1 eindstand zorgde. En zo mochten Wenger en co juichen met toch weer een nieuwe prijs. De 7e FA Cup is het al voor de oefenmeester bij The Gunners.

In Duitsland won Borussia Dortmund de DFB-Pokal van Frankfurt. In de eerste helft scoorde beide teams een keertje, halfweg de tweede helft maakte Aubameyang vanop de stip het verschil. Een mooie prijs zo voor de Borussen, die volgend jaar wel in de Champions League zullen uitkomen.

PSG maakte zijn favorietenrol helemaal waar tegen Angers, al moest het tot in de blessuretijd afzien om het winnende doelpunt te maken. Barcelona nam dan weer al bij al makkelijk de maat van Alaves. Lionel Messi scoorde zijn 54e van het seizoen.