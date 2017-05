Doelpunt van het jaar of een slechte voorzet? Aan u om te oordelen!

door Aernout Van Lindt

door

Allan Saint Maximin komt met geweldig doelpunt voor Frankrijk U20, was het de bedoeling?

Foto: © photonews

"Ik ben zeker dat het voorzet was, maar ik ga het niet erg vinden", aldus Rik De Saedeleer zaliger over een doelpunt van Frankie Vercauteren voor de Belgische nationale ploeg. Maar wat moeten we van dit goaltje denken?

We kunnen het eerlijk waar echt niet zeggen of Saint Maximim, de jonge Franse god van de U20, hier de bedoeling had om een voorzet te trappen, dan wel zelf te scoren. Als het 100% de bedoeling was, dan is het misschien wel het doelpunt van het jaar. Met die beheersing, snelheid en plaatsing een bal trappen? Wonderbaarlijk. Saint Maximin scoorde uiteindelijk twee keer tegen Nieuw-Zeeland, genoeg voor Frankrijk om door te gaan naar de volgende ronde ook. Daarin zal het Italië tegenkomen. Geniet in onderstaand filmpje van het doelpunt, het betreft (vooral) de heerlijke 0-2. Die komt na 23 seconden al aan bod. Bekijk het hier. Opgelet: het laden van het filmpje kan enkele seconden duren.