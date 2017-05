Kampioenenmaker pur sang, maar daarom blijft dure vogel Teodorczyk wellicht niet bij Anderlecht

De 25-jarige Teodorczyk was dus van levensbelang voor paars-wit, dat moet rekening houden met zijn vertrek. Door de optie in de huurovereenkomst met Dynamo Kiev te lichten tot 2020, boden de Brusselaars de centrumspits immers een recordsalaris van 2 miljoen euro bruto per jaar aan. Dat komt in totaal neer op 6 miljoen euro.

Dat weegt te zwaar op het budget, meldt Het Nieuwsblad. Herman Van Holsbeeck plaatste Teodorczyk al op de kapitaalkrachtige Chinese markt. Die clubs kunnen makkelijk ettelijke miljoenen + salaris voor de international ophoesten. Alleen is de vraag of Teo een overstap naar Azië ziet zitten?

Geen zicht op de toekomst

"Alles hangt af van de club en de voorwaarden", zegt zijn manager in dezelfde krant. "Ik heb nog geen zicht op Teo’s toekomst, maar of zijn recordsalaris een probleem zou zijn voor Anderlecht? Vergeet vooral niet dat Lukasz met al zijn goals voor de titel en de kwalificatie voor de Champions League zorgde. Dat levert de club toch minstens 25 miljoen euro op, niet?"