Straf! Izquierdo is bij Colombia meteen auteur van dit fraaie doelpunt

door Timothy Collard

Straf! José Izquierdo is bij Colombia meteen auteur van dit fraaie doelpunt

Foto: Twitter

De kans is groot dat José Izquierdo Club Brugge binnenkort zal verlaten. De pijlsnelle winger droomt van een grotere club in een grotere competitie en die droom zal meer dan waarschijnlijk in vervulling gaan.