'Speler van West Ham United op weg naar Jupiler Pro League'

Zo zakt Raphaël Spiegel (24) maandag af naar België om medische testen af te leggen bij Royal Excel Moeskroen. Dat meldt Sudpresse​. De boomlange Zwitserse doelman (1,97m) ligt nog tot medio 2018 onder contract bij de Engelse eersteklasser West Ham United, maar heeft er geen toekomst meer.

Hoewel Spiegel al sinds de zomer van 2012 voor West Ham uitkomt, kon hij zich er nooit doorzetten. In zijn eerste seizoen was hij nog tweede doelman, maar tijdens de jongste seizoenen zat hij vaker dan hem lief was in de tribunes.

Jeugdinternational

De 24-jarige goalie stond ooit te boek als een groot talent. Hij verdedigde zijn land bij de U17, U19 en U21, maar telt geen enkele cap voor de A-ploeg van Zwitserland.