Op dit uur mag het wat meer zijn: het gaat Rode Duivel voor de wind: kans op toptransfer én getrouwd met ex-Miss

De winger van Atlético Madrid vormt sedert half september 2015 een stel met Noémie Happart, Miss België in 2013. Vrijdag trouwde hij met Happart in het Luikse, al was ook de burgemeester van Vilvoorde (Hans Bonte) op vraag van de Rode Duivel ter plaatse.

Voor het feest werden kosten nog moeite gespaard. Volgens RTL Sport kostte het afhuren van het kasteel van La Hulpe - voor een trouwfeest van drie dagen - niet minder dan een half miljoen euro. Alles om te genieten van een ongestoord weekendje. En van het gezelschap van zijn eega natuurlijk. En die Happart mag er dan ook meer dan wezen.

