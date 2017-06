Laat Wenger zich alwÃ©Ã©r de kaas van het brood eten? 'AtlÃ©tico komt met 65 miljoen voor Franse topspits'

Nog niet aan Arsenal gedacht -Lyon-voorzitter Aulas Deel deze quote:

“Iedereen weet dat Atlético 53 miljoen euro heeft geboden, plus een bedrag van 12 miljoen aan bonussen. Dat is in totaal 65 miljoen", aldus Lyon-voorzitter Aulas in L'Équipe. "De clubleiding van Arsenal weet dat. Dit is de prijs voor een speler die 25 tot 30 doelpunten maakt in een seizoen."

Lacazette zou dan wel nog tot januari bij Lyon blijven, maar dat is voor Lyon uiteraard geen probleem. "Ik heb eerlijk gezegd nog niet aan Arsenal gedacht", sloot Aulas af.