Een winger uit play-off 1 voor Malinwa? Vooral echte targetman nodig om in top-6 te raken

Aan uitgaande zijde vertrokken met Schouterden, Verdier, Osaguona en de verhuurde Peffer ook flink wat aanvallend ingestelde spelers. En dus mag er echt nog wel iets bij. Malinwa dacht - volgens de Waalse pers - aan Tainmont van Charleroi. Die heeft een aflopend contract komend seizoen en mag verkassen van de Zebra's, maar zal niet naar Achter de Kazerne komen.

Hoewel Tainmont zeker kwaliteiten heeft en bij Mechelen welkom zou zijn, moeten ze daar vooral nog op zoek naar een extra diepe spits. Pedersen heeft veel kwaliteiten, maar bewees de voorbije jaren ook erg broos te zijn. Alleen met hem kan je niet naar de oorlog die de strijd om play-off 1 wel eens zou kunnen worden.

Elke ploeg zoekt natuurlijk naar een diepe man die 15 doelpunten of meer kan maken, weinig teams vinden hem ook. In de aanval was het gebrek aan doelpunten de voorbije jaren vaak hét euvel bij uitstek. De organisatie staat er vaak, de aansluiting was er, maar de doeltreffendheid niet altijd. Verdier (9 goals afgelopen seizoen, 8 een jaartje eerder), Veselinovic (13 rozen in 2014-2015), Junker (6 goals in 2013-2014), Pedersen (12 goals in 2012-2013), ...

De laatste jaren kon er nooit een spits 15 keer of meer scoren. Gorius en Hanni konden dat wel vanop het middenveld, vorig seizoen was verdediger Uros Vitas met zijn vrije trappen bijna de topschutter. Het is dus wachten tot er een echte goalgetter extra komt om echt de stap naar de subtop te zetten, al kan de huidige selectie ook al ver komen.