Eersteklasser wil Rob Schoofs dolgraag: "Ik kan alleen maar hopen dat hij voor ons kiest"

Het heeft er alleszins veel van weg dat de middenvelder deze zomer andere oorden zal opzoeken. Twee clubs hopen alvast op de komst van Schoofs: STVV en KV Mechelen. Die laatste club flirt nu zelfs openlijk met de overbodige Gent-speler.

“Ik heb meer dan twee jaar met hem gewerkt. Rob is een heel goeie speler, die voor elke club in België een versterking kan zijn", zegt Mechelen-coach Yannick Ferrera in Gazet van Antwerpen. "Ik weet niet wat hij wil verdienen en wat de club wil geven, daar moei ik mij niet mee. Ik kan alleen maar hopen dat hij voor ons kiest.”