'Gent heeft broodnodige linksback eindelijk beet'

'Een aanvallend ingestelde linksback die de hele flank kan afdweilen', dat is exact wat Hein Vanhaezebrouck nog nodig had door de blessures van Nana Asare en Kenny Saief. En die hebben ze gevonden in Deiver Machado, een 23-jarige Colombiaan.

De interesse was er al langer, maar nu zou er volgens Het Nieuwsblad een akkoord zijn met zijn huidige club Millonarios. Zo is Gent clubs als Alaves en Benfica te snel af.