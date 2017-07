Analyse: Stanciu moet leren/beseffen dat niet hij de spelbepalende figuur is

door Johan Walckiers

door

Nicolae Stanciu moet niet proberen de allesbepalende figuur te zijn

Foto: © photonews

Eén match hebben we gespeeld, nog niet eens eentje voor de competitie, en we hebben al een eerste item van het seizoen. Al is het wel eentje dat steeds weerkeert: wat moet er gebeuren met Nicolae Stanciu. In de huidige ploeg lijkt hij alweer op de bank te gaan belanden...