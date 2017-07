Van Holsbeeck legt uit wat mooiste titel van Anderlecht is Ã©n heeft nog een Europese droom: "Dat wil ik een keertje meemaken"

"Als ze me later gaan vragen welke de mooiste titel was? Dan ga ik niet mijn eerste of de 30e zeggen, maar die van vorig jaar. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het is ons gelukt", aldus Herman Van Holsbeeck op een persconferentie in Anderlecht voor de start van het nieuwe jaar.

"In mei 2016 vroegen we ons allemaal af wat we moesten doen. We zochten een nieuwe coach, een nieuwe medische staf, verkochten 13 spelers en haalden er 9, ... Op karakter hebben we iets fantastisch neergezet én de titel weten te behalen."

Mooiste titel? Die van vorig seizoen

En dus volgt er opnieuw een campagne in de Champions League. "Mijn droom is om toch een keertje te kunnen overwinteren op het Kampioenenbal. Maar als de loting financieel erg aantrekkelijk is, maar fysiek loodzwaar, dan is overwinteren in de Europa League ook goed."

Nog meegeven dat in de Champions League Allianz de nieuwe shirtsponsor van paars-wit zal zijn in de plaats van Proximus. Het nieuwe truitje werd met een drone voorgesteld in het Astridpark. De komende uren en dagen komen we met nog veel meer nieuws vanuit Anderlecht.