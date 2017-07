Pech blijft goalgetter achtervolgen: opnieuw een blessure aan de knie, KRC Genk voert verder onderzoek

Een van de pionnen die al sedert vorig seizoen out is, is Nikos Karelis. De Griekse goalgetter scheurde zijn kruisbanden van de knie af en stond maanden aan de kant.

Nu zag Karelis stilaan licht aan het einde van de tunnel, maar de aanvaller liep opnieuw een kleine blessure aan de knie op. Dat meldt Het Nieuwsblad. Verder onderzoek moet de ernst van de kwetsuur bepalen.

9 goals in 18 duels

Karelis scheurde eind 2016 tegen AA Gent de voorste kruisband van zijn linkerknie af. In 18 competitiematchen dat hij tot dan betwistte, scoorde de diepe spits 9 keer.