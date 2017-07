#AntAnd: Eén en al lof voor de terugkeer van Antwerp, Anderlecht daarentegen...

door Yannick Lambrecht

door

Eén en al lof voor de terugkeer van Antwerp, Anderlecht daarentegen...

Als Anderlecht dacht om even over Antwerp te walsen op de openingsspeeldag, heeft het zich wel lelijk mispakt. In de eerste helft zagen we - bij momenten onder oorverdovend lawaai vanuit de tribunes - hoe de promovendus meer indruk maakte dan de kampioen.