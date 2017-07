Nog drie zorgenkinderen voor Van Holsbeeck: "Ik kan Leander ook begrijpen" en "Kara heeft zoveel voor ons gedaan"

De manager weet immers dat hem nog enkele moeilijke weken te wachten staan. Vooral voor Leander Dendoncker de interesse afhouden, wordt een huzarenwerkje. In managerskringen valt te horen dat hij nu zelfs al 38 miljoen moet kosten. Een afschrikmiddel, maar niet zo'n overdreven... "Hoeveel we vragen als iemand komt informeren. Laat ons zeggen tussen de 25 en 35 miljoen", lachte Van Holsbeeck.

Ik ben blij dat de CL pas in september begint... Anders was hij weg

"Kijk, ik kan Leander ook begrijpen. In de twee matchen tegen Manchester United toonde hij wat een grote stappen hij zette de afgelopen zes maanden. En dat is de Europese topclubs ook niet ontgaan. Ze zien dat hij het potentieel heeft om voor een club als United te spelen. Ik heb één geluk: dat de Champions League pas in september begint. Want als hij nog twee zulke prestaties neergezet had, was hij weg", weet de manager.

Kara heeft in januari een superbod van Leicester afgeslagen omdat wij het hem vroegen

En dan is er nog Kara Mbodji, die wel niet zo zwaar zit te hengelen naar een vertrek. "Maar de afspraak met hem gaan we eerbiedigen. We hebben hem in januari gevraagd om te blijven en hij heeft daarvoor een superbod van Leicester afgeslagen (Kara had tussen de 3 en 3,5 miljoen euro kunnen gaan verdienen). Dat vergeten we niet en als iedereen er beter van wordt, houden we ons aan de afspraak."

Er is interesse, maar we gaan alles doen om hem te houden

Voor Lukasz Teodorczyk is er nog geen concreet bod, maar wel veel interesse. "Dat weet je. Als je een spits hebt die 22 goals maakt, zal er interesse komen. Maar bij hem gaan we er alles aan doen om hem te houden."