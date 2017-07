Lokeren-fans floten ploeg al uit tijdens eerste wedstrijd, De Ridder reageert

"Of ik ook zou fluiten? Ja, misschien wel" - Steve De Ridder Deel deze quote:

“Als je dan samen met je gezin naar een match van Lokeren komt kijken in plaats van iets anders te doen, tja… Of ik ook zou fluiten mocht ik een supporter zijn? Ja, misschien wel. De fans mogen gerust hun ongenoegen uiten.”

De Ridder hoopt de fans snel weer voor zich (en de ploeg) te winnen. “Het is aan ons om dit recht te zetten en te bewijzen dat we hun steun verdienen. Gelukkig zijn we geen boksers die drie maanden moeten wachten op een nieuwe wedstrijd. Wij krijgen volgend weekend al een kans om ons te herpakken.”