Kleurt Anderlecht nÃ³g meer zwart, geel en rood? Paars-wit heeft niet Ã©Ã©n maar twee Rode Duivels in het vizier

De situatie van Jelle Van Damme, die om familiale redenen wil terugkeren naar België, is ook voor Anderlecht bekend. Maar de landskampioen heeft ook twee Rode Duivels op zijn lijstje van mogelijke versterkingen staan.

Linksvoetig - rechtsvoetig

Anderlecht denkt eraan Thomas Vermaelen te huren van FC Barcelona, dat meldt Het Nieuwsblad. De Rode Duivel ligt bij de Blaugrana nog tot medio 2019 onder contract, maar komt er niet meer aan spelen toe. De linksvoetige Verminator zou qua profiel ideaal passen bij RSCA, al is de vraag of Barça zijn riant loon wil blijven verder betalen.

Ook de naam van Laurent Ciman viel al in Brusselse kringen. De gewezen verdediger van Club Brugge en Standard is een sterkhouder bij het Canadese Montreal, waar hij tot midden 2018 een contract heeft. De populaire Rode Duivel stak de Plas over voor een betere verzorging voor zijn autistische dochtertje.

Of een van deze twee ronkende namen haalbaar is, moet weldra blijken. Met Kums, Gerkens en Sels trok Anderlecht al enkele Belgen aan.